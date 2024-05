Incidente in moto a Mercatale. Stabile il giovane, indagini in corso

di Antonio Taddei

Dopo la grande paura di domenica 12 maggio sono arrivate notizie più rassicuranti sulle condizioni del quindicenne residente a Mercatale. Nella mattina di lunedì 13 maggio i medici hanno risvegliato il paziente dal coma indotto, il quale ha riconosciuto i genitori. Molte le fratture facciali, ma sembra che non abbia subito danni importanti. Il ragazzo stava percorrendo via dei Cofferi in sella a una moto da trial, quando arrivato all’altezza del campo da calcio è caduto rovinosamente per terra sbattendo violentemente la faccia sul cordolo di cemento, nonostante indossasse il casco.

Tra i primi a soccorrerlo il fratello che si trovava poco distante. Immediata la richiesta di soccorso al 112 che ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Mercatale, ma visto la gravità, è stata fatta arrivare anche un’ambulanza dell’Agv di Greve in Chianti con il medico. Contemporaneamente si è alzato in volo anche l’elisoccorso Pegaso 1.

Nel frattempo i volontari della protezione civile "La Racchetta" di San Casciano che stavano facendo l’ultimo giro lungo il percorso della Chianti Classico Marathon, hanno fatto sgombrare l’area del campo da calcio per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Per lunghi e interminabili minuti il paziente è rimasto sull’ambulanza per le prime cure, dopodiché è stato trasportato all’ospedale di Careggi in codice rosso.