Auto ribaltata, incidente alla Fortezza: traffico in tilt

Firenze, 4 gennaio 2025 – Incidente nel primo pomeriggio a Firenze. Un’auto si è ribaltata in viale Filippo Strozzi alla Fortezza. Al momento la dinamica dello scontro non è ancora chiara.

In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, ma sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto bloccato tra le lamiere.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è andato in tilt: lunghe code che partono da oltre Porta al Prato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.