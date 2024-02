Incidente in Fipili, auto ribaltata all’uscita di Lastra a Signa

Firenze, 21 febbraio 2024 – Un altro incidente in Fipili. È successo nel primo pomeriggio, poco prima delle ore 15, all’uscita di Lastra a Signa in direzione Firenze. Il punto esatto segnalato dal portale Muoversi in Toscana è il km 5 + 200 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci.

Un’auto per cause ancora da stabilire si è ribaltata in curva e ha bloccato completamente la carreggiata verso Firenze. Gli automobilisti si sono fermati per prestare primo soccorso.

Allertati i sanitari del 118 e la polizia stradale. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco.

Il traffico risulta temporaneamente bloccato. Si registrano code fino a 5 chilometri in aumento in direzione Firenze, e code anche in direzione mare per curiosi.

Si consiglia a chi viaggia in direzione Firenze di uscire a Ginestra Fiorentina.