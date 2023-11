FiPiLi, incidente tra Ginestra Fiorentina e Scandicci: lunghe code verso Firenze

Firenze, 16 novembre 2023 – Un’altra giornata di traffico nel caos in FiPiLi. Questa volta il motivo è un incidente avvenuto al km 3 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. L’incidente è avvenuto poco prima dell’uscita per Scandicci.

Lunghe code nel mattino, anche di 5 km in direzione Firenze. L’incidente è stato poi risolto intorno alle ore 10.