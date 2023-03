Incidente in A1, tampontamento tra un tir e tre auto, fino a 8 km di coda

Firenze, 31 marzo 2023 – Incidente in autostrada, sulla A1 Milano Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo, in direzione Roma. Si sono scontrati un tir e tre auto. L’incidente è accaduto alle 17.40. Si tratta di un tamponamento.

Diverse le chiamate ai mezzi di soccorso. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Notevoli i disagi per gli automobilisti. Ci sono stati fino a 7 km di coda. Il traffico è defluito su due corsie. Progressivamente in serata la situazione è tornata alla normalità.