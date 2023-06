Incidente sulla A1, coinvolti quattro camion. Lunga coda sull’AutoSole

Firenze, 19 giugno 2023 – Incidente sull’Autostrada del Sole all’altezza di Calenzano, nella serata di oggi intorno alle 22. Alle 23 l’incidente risultava risolto e il tratto riaperto completamente alla circolazione.

L’incidente ha coinvolto quattro camion e provocato oltre 7 chilometri di coda in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello.

A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano e di fare rientro in autostrada dal casello Barberino, dopo aver percorso la Strada Provinciale 8 Barberinese. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso ma non ci sarebbero feriti.