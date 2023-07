Incidente in Sicilia, tre vittime: morta anche una donna di Greve in Chianti

Firenze, 31 luglio 2023 – Tragico incidente stradale in Sicilia sulla statale 626 “Valle del Salso” tra Caltanissetta e Gela all’altezza del viadotto Capodarso. Il bilancio dello scontro è gravissimo: tre morti, tra cui Arianna Ceccatelli, 36 anni, di Greve in Chianti.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 luglio. Tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto sono decedute due persone e altre quattro sono rimaste ferite gravemente. Una giovane è poi morta nonostante i tentativi dei sanitari di tenerla in vita. Il bilancio si è dunque aggravato: tre morti e tre feriti.

Le auto distrutte nel tragico incidente tra Caltanissetta e Gela

La giovane morta in ospedale si chiamava Eleonora Modica, 31 anni. La ragazza era andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la 31enne è morta durante l’intervento chirurgico. La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane, 28 anni, Giovanni Fossile, morto sul colpo.

Lo schianto è avvenuto con un'altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccatelli, 36 anni, estetista di Greve in Chianti dove era molto conosciuta. Anche lei è deceduta sul colpo. Insieme ad Arianna viaggiava il marito Salvatore Davide Barbagallo, 41 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna.

Intervenuto anche l'elisoccorso

Un'altra auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.