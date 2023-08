Il viaggio in Sicilia finisce in tragedia: Arianna Ceccatelli morta in un incidente, grave il marito

Greve in Chianti (Firenze), 31 luglio 2023 – Si è infranto tutto in una frazione di secondo, in quel terribile schianto avvenuto a 1.000 chilometri di distanza da dove viveva. Si è infranto il sogno di una vita ancora tutta da vivere, di un matrimonio avvenuto appena un anno fa con Salvatore Davide Barbagallo. E si è infranto il sogno di un lavoro autonomo avviato pochi mesi fa. Arianna Ceccatelli, 36 anni, di Greve in Chianti, ha perso la vita in un incidente stradale in Sicilia, avvenuto domenica lungo la statale 626, “Valle del Salso”, la Caltanissetta-Gela.

Arianna e il marito, di origine siciliana, erano arrivati in Sicilia da qualche giorno per il matrimonio di un loro amico. Domenica il tragico schianto nel quale hanno perso la vita tre persone. Un scontro tra due auto la Toyota Yaris della coppia grevigiana e un’altra vettura nella quale si trovavano Eleonora Modica, 31 anni deceduta ieri in ospedale e Giovanni Fossile, 28 anni, morto sul colpo. L’unico a salvarsi, il marito di Arianna Ceccatelli, Salvatore Davide Barbagallo, 41 anni. Trasportato all’ospedale Umberto I di Enna, ha fratture in varie parti del corpo, è stato operato e altre operazioni dovrà subire. È grave ma non in pericolo di vita.

Arianna Ceccatelli era molto conosciuta a Greve. Aveva un fratello, volato in Sicilia insieme al babbo, ed era figlia del macellaio di Sant’Anna prima che scegliesse di andare a lavorare nella distribuzione organizzata. Arianna invece, era estetista. Aveva iniziato a lavorare in una attività che poi, da qualche mese, aveva rilevato per mettersi in proprio. Meno di un anno fa si era sposata con Salvatore Davide Barbagallo, siciliano, ingegnere. I due risiedevano a Greve in Chianti e per loro si era aperta la vita a due, fatta di sogni e illusioni. Una vita immaginata, voluta, felice.