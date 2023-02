Il camion sbanda e finisce nel vuoto bruciando: in un video la tragedia dell’A1 a Calenzano

Calenzano (Firenze), 26 febbraio 2023 – L’asfalto è bagnato, sono le sette del mattino di domenica. Il Tir viaggia in direzione Bologna ed è all’altezza di Calenzano. A un certo punto sbanda sulla sinistra, rimbalza verso destra e finisce nel vuoto avvolto dalle fiamme.

Sono terribili le immagini che una telecamera di sicurezza ha filmato nell’incidente costato la vita a un camionista, Angelo Gambardella, 56 anni. E’ accaduto nella prima mattina di domenica 26 febbraio, intorno alle sette.

L’autotreno trasportava prodotti ortofrutticoli. Il video è di una telecamera di via delle Ginestre, una strada che sovrasta il viadotto. L’incidente è avvenuto in un punto particolare, alla confluenza tra la Direttissima e il vecchio tracciato della Firenze Bologna.

Si vede arrivare il camion. E’ un camion frigo bianco, con la cabina e la motrice di colore rosso. Il pesante mezzo sbanda verso sinistra. Non si sa al momento se per un malore del conducente o per la strada bagnata, o per una disattenzione. Di certo, il camion frena, perché dopo la prima sbandata si azionano subito gli stop.

Il Tir “striscia” lungo il guard rail e proprio per questo non lo abbatte. Ma anzi rimbalza verso il lato opposto della carreggiata. Arriva a tutta velocità verso il guard rail di destra. E’ un attimo.

Il guard rail viene abbattuto. Il camion rimane per un attimo in bilico, poi finisce sulla strada sottostante facendo un volo di diversi metri. Nel momento in cui cade giù prende fuoco. La cabina viene completamente avvolta dalle fiamme.

Il mezzo incendiato finisce giù. Una nuvola di fumo si alza sulla zona mentre un’auto che seguiva il camion inchioda e si ferma. Il guidatore assiste impotente, davanti ai suoi occhi, alla morte di un uomo.

Per Angelo Gambardella non c’è niente da fare. Morirà sul colpo. Arrivano il 118 e i vigili del fuoco dopo le prime telefonate dei pochi automobilisti che a quell’ora, alle prime luci di domenica, percorrono l’autostrada. Gli stessi vigili del fuoco spengono l’incendio.

Del camion rimane solo la carcassa bruciata. Intorno, migliaia di cassette con prodotti ortofrutticoli che l’autista doveva consegnare.

E’ grande il cordoglio nell'ambito dell’autostrasporto per questa tragedia. Mentre intanto per Calenzano inizia una giornata campale dal punto di vista del traffico.

L’autostrada viene chiusa in quel tratto. Si formano le prime code che continueranno nel corso della giornata. Per permettere i rilievi e il ripristino del guard rail, prima viene aperta solo una corsia e solo poco prima delle 20 avviene il ripristino definitivo.