Incidente mortale in A1, traffico caos a Calenzano e Barberino. “Evitare gli spostamenti in zona”

Tir precipita dal viadotto in A1, morto il conducente (Foto vigili del fuoco)

Firenze, 26 febbraio 2023 – Caos traffico nel tratto dell’autostrada A1 all’altezza di Calenzano dove questa mattina si è verificato un incidente mortale. Un tir è precipitato giù dal viadotto autostradale Marinella sulla strada provinciale 107 di Legri e ha preso fuoco. Il conducente ha perso la vita.

In seguito al terribile incidente è stata chiusa la viabilità per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. Intorno alle 11.15, scrive “Muoversi in Toscana”, il tratto autostradale è stato riaperto ma persistono le code in direzione Bologna.

Lunghe code e traffico in tilt anche sulle strade secondarie. Per questo il Comune di Calenzano ha diramato una nota nella quale “si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti dal centro di Calenzano, in direzione di Barberino, alle sole attività indispensabili per consentire ai vigili del fuoco di ripristinare la sede stradale e limitare il traffico che si sta già formando sulla viabilità ordinaria”.

Il traffico è bloccato e in aumento sulla sp 8 per Barberino. La polizia municipale e la protezione civile raccomandano inoltre di non transitare in zona visto che è previsto anche un peggioramento delle condizioni meteo.