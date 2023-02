“Nel tragico volo sfiorata una strage”. Incidente A1, chi era il camionista morto

Calenzano (Firenze), 26 febbraio 2023 – Si chiamava Angelo Gambardella, 56 anni, l’autista di camion morto nell’incidente di Calenzano nella prima mattina di domenica 26 febbraio.

Tir precipita dal viadotto dell’A1

Forti problemi di traffico nella zona di Calenzano

Era originario di Salerno ed era uno dei migliaia di camionisti che ogni notte trasportano derrate alimentari e altri prodotti in mercati e magazzini.

Teatro della tragedia un punto dell’autostrada A1 dove già si erano già verificati incidenti con mezzi pesanti coinvolti, nel tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna.

Il camion stava trasportando prodotti ortofrutticoli. Un tragico volo: il camion ha rotto le barriere ed è finito nella strada sottostante, precipitando per diversi metri, prendendo fuoco. Inutile ogni tentativo di salvataggio. Quando i vigili del fuoco pur velocemente sono arrivati sul luogo dell’incidente Angelo Gambardella era già morto.

"Poteva essere una strage”: dicono così gli abitanti della zona. Il camion infatti è caduto sulla strada sottostante che serve per raggiungere la frazione di Legri, nel comune di Calenzano. Solo per un caso in quel momento non passava nessuno.