Incidente a Vallina: un ferito

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 giugno 2024 - Brutto incidente avvenuto circa un'ora fa in località Vallina a Bagno a Ripoli. All’altezza del centro abitato, dove la strada è più stretta, all’altezza della curva una macchina che andava da Firenze verso Pontassieve ha perso – secondo le prime ricostruzioni - il controllo. Ha urtato la transenna a protezione di un muro che pochi giorni fa era stato danneggiato da un altro incidente. Poi ha colpito una macchina che transitava in senso opposto. Il conducente della prima vettura è stato portato in ospedale, ma non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e un’ambulanza. Gravi ripercussioni sul traffico nell’immediatezza dell’incidente: la strada, generalmente molto trafficata, è rimasta totalmente bloccata per alcune decine di minuti. Ora la viabilità è tornata a scorrere grazie all’intervento dei vigili.