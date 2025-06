Incidente a catena fra 4 auto e un furgone. Traffico in tilt per ore

Un’altra giornata da incubo sulla Firenze-Pisa-Livorno. L’incidente più serio è avvenuto fra Lastra a Signa e Scandicci, intorno alle 17.30, in direzione Firenze. Quattro i veicoli coinvolti: tre auto e un furgone. I danni maggiori sono stati registrati da una Fiat Panda che è rimasta schiacciata fra il furgone stesso, che la precedeva, e le vetture che la seguivano. La passeggera, una donna di 62 anni, è stata portata a Careggi dalla medicalizzata della Misericordia di Lastra a Signa. Ha riportato numerose ferite e serie contusioni ed è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Firenze Ovest, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato, ma in condizioni meno gravi, il marito, che era alla guida della vettura. Il sinistro ha causato complessivamente sei feriti e ha provocato ripercussioni enormi sulla viabilità, sia all’interno che all’estero della Fi-Pi-Li. Ad aggravare la situazione altri due sinistri, avvenuti nelle ore successive: uno alla rotonda di Ginestra Fiorentina, all’esterno della superstrada, e un altro poco prima dell’uscita di Montelupo Fiorentino, sulla corsia della Fi-Pi-Li in direzione mare. Paralizzata la grande arteria in tutto il tratto fra Ginestra Fiorentina e Scandicci, in entrambe le direzioni, fino alle ore 20 e oltre.