Campi Bisenzio, 29 settembre 2019 - Un terribile incidente è avvenuto questa mattina dopo le 10 a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio. Dalle prime informazioni sappiamo che un'auto e una moto si sono scontrate in via Vingone. L'impatto è stato violentissimo tanto che sono stati coinvolti anche alcuni ciclisti che si trovavano in strada. La moto è finita fuori carreggiata e ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e l'elisoccorso Pegaso.

Notizia in aggiornamento