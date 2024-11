Scuolabus prende fuoco, paura a Grassina: l’autista mette in salvo i bambini

Bagno a Ripoli (Firenze), 12 novembre 2024 – Sono tutti in salvo senza feriti i bambini coinvolti nell’incendio di uno scuolabus a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Poco prima delle 16 il pulmino della società “Re Manfredi” che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune ha preso fuoco in via Buozzi.

Lo scuolabus che ha preso fuoco a Grassina

Non appena il conducente ha notato del fumo si è fermato, ha fatto tempestivamente scendere tutti i bambini che erano a bordo insieme all’accompagnatrice: secondo quanto riferito anche dal sindaco Francesco Pignotti, lo stesso autista ha provveduto a fare allontanare i bambini mettendoli a una distanza di sicurezza. Poi si sono sviluppate le fiamme che hanno avvolto il mezzo distruggendolo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. I bambini sono stati trasferiti su un altro mezzo, attivato immediatamente e riportati a casa senza feriti, ma con tanta paura.

La strada è momentaneamente chiusa.

“L’incolumità dei bambini e degli operatori è la assoluta priorità. Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’accaduto” dice il sindaco Pignotti.