Si ribalta lo scuolabus. È tragedia sfiorata per i sei bimbi a bordo. Accompagnatore ferito

Attimi di interminabile paura. Poteva finire in tragedia l’incidente che ieri pomeriggio ha visto coinvolto uno scuolabus con a bordo sei bambini della scuola materna di Pagnana. I piccoli studenti erano sotto choc, ma per fortuna le conseguenze sono state minime dopo l’enorme spavento iniziale. Anche e soprattutto per i genitori dei bimbi, subito informati dell’accaduto e accorsi in via della Motta ad Avane. L’incubo è iniziato dopo le 15.30 quando il pulmino del Giro 3 stava riaccompagnando a casa i bambini: a un certo punto il bus, molto probabilmente – ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi – nel tentativo per farsi da parte rispetto a un’auto che stava percorrendo la stretta via nel senso opposto, è finito con le ruote del lato destro nel fossato a bordo strada. Una manovra, giusto una manciata di secondi e il mezzo – anche in virtù della sua ’mole’ – ha perso il suo assetto e, in pratica, l’equilibrio. Lo scuolabus, con a bordo sei alunni della scuola dell’infanzia di Pagnana oltre all’autista e a un accompagnatore, si è quindi ribaltato appoggiandosi su un fianco lungo via della Motta. Per fortuna il dislivello rispetto alla carreggiata era di poche decine di centimetri. Un’altezza ridotta che ha evitato che il pulmino si potesse capovolgere o addirittura rovesciare completamente scivolando nel campo adiacente. Un rischio possibile almeno in linea teorica. Ma l’incidente, per quanto relativamente contenuto, non è stato senza conseguenze. La richiesta d’aiuto da parte di chi si è trovato ad assistere a questa scena agghiacciante è stata immediata.

Ad avere la peggio sarebbe stato – da quanto appreso – proprio l’accompagnatore, un uomo di 67 anni, ferito in modo lieve e trasportato in ospedale per esami più approfonditi; praticamente illese l’altro adulto a bordo. Anche i sei bambini sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde per sottoporsi ad accertamenti precauzionali. Nessuno di loro è rimasto ferito: le condizioni sono apparse buone e il report di fine giornata è stato rassicurante per tutti, grandi e piccini. Sul posto sono subito intervenuti la Pubblica Assistenza di Fucecchio, la Misericordia di Vinci, la Pubblica Assistenza di Empoli e la Croce Rossa di Certaldo. Quattro mezzi inviati dalla centrale del 118 che, considerate la dinamica del sinistro e l’età dei piccoli protagonisti, ha attivato il modulo cosiddetto le Maxi-emergenze.

Prezioso il supporto delle forze dell’ordine con i carabinieri di Empoli e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che si sono occupati sia dei rilievi che della gestione della viabilità. La strada, del resto, è rimasta a lungo interrotta per consentire i soccorsi con ripercussioni facilmente immaginabili anche per il traffico.

Il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti hanno effettuato subito un sopralluogo per accertarsi dell’accaduto. Il Comune di Empoli poco dopo ha fatto sapere che il servizio scuolabus per le bambine e i bambini della scuola di Pagnana sarà garantito per la giornata di oggi con un mezzo sostitutivo.

e.c.

a.p.