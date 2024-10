In moto contro lo scuolabus. Si frattura una gamba

Incidente ieri pomeriggio intorno alle 16.40 sulla strada provinciale n.1 Lucca-Camaiore all’altezza del campo sportivo di Monsagrati. Una moto non è riuscita a frenare in tempo ed è finita contro lo scuolabus con a bordo i bambini dell’infanzia che si stava immettendo sulla provinciale. Nello scontro, non particolarmente violento, il motociclista è stato sbalzato dalla moto ed è finito a terra riportando a quanto pare una frattura a una gamba, ma è sempre rimasto cosciente. Sul posto i carabinieri e i vigili urbani di Pescaglia.

I bambini, con le cinture regolarmente allacciate su questo bus all’avanguardia per dotazioni di sicurezza, non si sono praticamente accorti di nulla. Traffico a lungo in tilt sulla via per Camaiore.