Incendio a Londa, le fiamme minacciano alcune abitazioni

Londa (Firenze), 5 agosto 2024 – Un incendio di sterpaglie e bosco è scoppiato nel pomeriggio in via Giovanni XXIII a Londa. I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e Pontassieve sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate a pochi metri di distanza da alcune abitazioni.

I vigili del fuoco oltre a spegnere le fiamme stanno presidiando le abitazioni presenti. E’ stata anche inviata un’autobotte dalla sede centrale.

Sul posto sono intervenuti anche il personale Aib della regione Toscana, un elicottero e il direttore delle operazioni.