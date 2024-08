Incendio in un appartamento momenti di paura all’Isolotto. Evacuato condominio di tre piani

Momenti di tensione ieri sera dopocena all’Isolotto a causa di un incendio che ha provocato l’evacuazione a scopo precauzionale di un intero condominio, per fortuna senza conseguenze per i suoi abitanti.

In particolare i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e squadre dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 21,30 in via delle Acacie, appunto nel quartiere dell’Isolotto, per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione situata in un condominio composto da tre piani fuori terra.

L’incendio, che si sviluppato con fiamme visibili dalle finestre, è stato estinto rapidamente dai vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre e quattro automezzi riuscendo a domare le fiamme prima che queste potessero diventare ancora più pericolose. Ancora ieri notte erano in corso le operazioni di raffreddamento dei locali e di minuzioso spegnimento del rogo. Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale per i fumi che hanno invaso il vano scale (secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non risulterebbero persone coinvolte). In via delle Acacie è arrivato anche personale sanitario a scopo precauzionale insieme alla polizia.