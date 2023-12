Appartamento a fuoco a Greve in Chianti, due intossicati

Greve in Chianti (Firenze), 27 dicembre 2023 – Incendio intorno alle 11 a Greve in Chianti, in via Giorgio La Pira. Le fiamme hanno aggredito un appartamento all’ultimo dei tre piani di un condominio, incendio poi domato dai vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e di Figline Valdarno.

Due le persone rimaste intossicate e soccorse dal personale sanitario.