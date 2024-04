Incendio in centro a Firenze, fumo nero sopra la città

Firenze, 29 aprile 2024 – Incendio in centro a Firenze nella mattina di lunedì 29 aprile. Una alta colonna di fumo nero si è alzata sopra la città, molti i cittadini che l’hanno segnalata.

In base alle prime informazioni si tratta di un incendio scoppiato in Borgo Albizi. Ha preso fuoco una canna fumaria. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze per spegnere il rogo. Non ci sarebbero persone coinvolte.