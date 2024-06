Incendio nel centro commerciale, Arpat: “Esclusi rischi per la popolazione e l'ambiente”

Firenze, 21 giugno 2024 – "Non si ravvisano condizioni che possano far pensare ad una significativa deposizione al suolo di sostanze contaminanti rilasciate con i fumi dell'incendio”. E’ quanto ha rilevato Arpat durante il sopralluogo effettuato a seguito dell’incendio dello scorso 18 giugno nel centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino.

Il dipartimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ha trasmesso al comune, alla Asl e alla Regione una nota di valutazione dalla quale emerge che “il materiale combusto è in quantità relativamente limitata e la maggior parte dei prodotti di degradazione dei materiali utilizzati all'interno del locale colpito dall'incendio sono volatili, quindi possono aver manifestato la loro tossicità solo durante l'incendio e nelle immediate vicinanze del locale interessato”. In altri termini, cioè, possono aver rappresentato un pericolo solo per gli addetti allo spegnimento dell’incendio. Inoltre, “non si ravvisano condizioni che possano far pensare ad una significativa deposizione al suolo di sostanze contaminanti rilasciate con i fumi” e “non risulta che si siano verificate dispersioni delle acque di dilavamento sulle matrici ambientali circostanti l'incendio".

Navetta gratuita per i clienti

Ai clienti del supermercato di Sesto Fiorentino, Esselunga ha inviato un’email per informare della chiusura del punto vendita e dei servizi attivati “per alleviare i disagi”. A partire da una navetta gratuita che collega il centro commerciale di Sesto Fiorentino al Superstore di via di Novoli a Firenze. La navetta è attiva dalle ore 15 di venerdì 21 giugno 2024, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Gli orari delle corse sono consultabili alle fermate. E’ possibile, inoltre, fare un abbonamento gratuito per la consegna a casa della spesa online con importi di almeno 110 euro. Il servizio è attivo da lunedì 24 giugno 2024: basta inserire nel carrello l’abbonamento 3 mesi e l’attivazione sarà automatica contestualmente all’inoltro dell’ordine. Infine, i clienti possono usufruire del “Clicca e vai locker”, collocato all’ingresso del centro commerciale, per ritirare la spesa online in autonomia senza costi aggiuntivi e di speciali buoni spesa. Sono cinque e saranno rilasciati da lunedì 24 giugno, ogni due settimane.