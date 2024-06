Incendio al supermarket. Fiamme nei sotterranei. Evacuato il negozio. Salvati due operai

di Sandra Nistri

Una altissima colonna di fumo e un odore acre che si è propagato rapidamente nell’aria. Paura, ieri mattina, per l’incendio che intorno alle 9,30 ha interessato un locale tecnico al secondo piano interrato del centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino, in via Gramsci, dove sono ospitati i compressori degli impianti di refrigerazione. Non ci sono stati feriti anche per il tempismo dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale che hanno attivato immediatamente tutte le procedure del caso richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco ed evacuando la struttura entro cinque minuti dal rilevamento dell’anomalia, quando le fiamme non erano ancora divampate. Poi sono state chiuse le porte tagliafuoco per circoscrivere gli spazi del negozio. Una volta arrivati sul posto con un grande spiegamento di forze, tre squadre e i mezzi di supporto con tre autobotti, i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono entrati nel locale invaso dai fumi della combustione effettuando lo spegnimento che è proseguito per diverse ore. Durante le operazioni due operai che stavano effettuando lavori di manutenzione sul tetto dell’edificio e non riuscivano a scendere dal vano scale per la presenza di fumo sono stati portati in salvo con una autoscala.

In via Gramsci, insieme alla polizia municipale di Sesto e a una pattuglia del confinante commissariato di polizia, sono giunti anche i mezzi di soccorso allertati a scopo precauzionale: due persone sono state curate sul posto. I rilievi fatti dovranno ora consentire di determinare la causa dell’incendio. Secondo Arpat, sono esclusi impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’incendio: ieri ha comunque raccomandato di tenere chiuse le finestre delle abitazioni circostanti e di limitare le operazioni all’aperto. La Cgil sottolinea che "si è aperto un confronto con l’azienda che ha subito accettato di retribuire l’intera giornata di lavoro". L’Esselunga invece fa sapere che "sono in corso scrupolosi accertamenti per verificare che non ci siano ulteriori focolai oltre agli opportuni controlli di sicurezza e pulizia". È anche "iniziata un’attività di bonifica dei locali e dai primi accertamenti risulta che non sono stati dispersi elementi tossici nell’aria". L’azienda inoltre "conferma che non ci sono state persone intossicate" e che "la società sta collaborando con l’Arpat, vigili del fuoco e le autorità e ha in corso accertamenti volti a determinare la causa che potrebbe essere stata la combustione di olio dei compressori". Il negozio di Sesto Fiorentino "rimarrà chiuso nei prossimi giorni e i clienti verranno tempestivamente informati della riapertura del punto vendita", conclude.