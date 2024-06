Incendio nella notte, fiamme nel centro commerciale in piazza Leopoldo

Firenze, 19 giugno 2024 – Incendio nella notte all’interno del centro commerciale Coop in piazza Leopoldo. Le fiamme hanno completamente distrutto un ufficio e i fumi della combustione invaso tutti i locali. Intorno alle 2 di questa mattina, 19 giugno, è scattato l’allarme e i vigili del fuoco sono subito intervenuti con una squadra e il carro aria riuscendo a domare il rogo. Hanno poi interdetto l’uso ai locali devastati dalle fiamme. Ancora da chiarire le cause dell’incendio nel quale fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

E’ il secondo incendio in due giorni all’interno di un grande supermercato. Ieri infatti le fiamme hanno avvolto i locali sotterranei del centro commerciale Esselunga a Sesto Fiorentino: all’interno i compressori degli impianti di refrigerazione. Super lavoro dei vigili del fuoco di Firenze e Prato che, durante il corso della giornata, sono riusciti a domare l’incendio grazie all’ausilio di più autobotti. Nel corso dell’operazione hanno tratto in salvo anche due operai che erano rimasti bloccati sul tetto a causa del fumo denso sprigionato dall’incendio.