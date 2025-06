Quegli esemplari vivi ormai solo nei ricordi della scienza

Il Museo della Specola di Firenze ospita la mostra ’Dal dodo al chiurlottello. Gli uccelli estinti del Museo La Specola’. Un percorso toccante, scientificamente rigoroso, ma anche umano, che accompagna nel mondo degli uccelli estinti: creature reali, vissute tra foreste, paludi e isole, oggi presenti solo nei musei e nei ricordi della scienza. Il protagonista più noto è senza dubbio il Dodo, diventato nel tempo simbolo universale dell’estinzione. Ma accanto a lui scopriamo storie meno note e altrettanto struggenti: quella del Chiurlottello, estinto recentemente; della Colomba migratrice americana, un tempo tra gli uccelli più numerosi al mondo, e dell’Emù nero, scomparso dopo l’arrivo dell’uomo europeo sulle sue isole.

Ogni esemplare esposto è un tassello di un puzzle perduto: alcuni sono specie conservate in meno di venti esemplari al mondo. L’obiettivo della mostra, però, non è solo documentare il passato, ma riflettere sul presente e invitare all’azione per il futuro. Le cause di queste estinzioni (caccia indiscriminata, distruzione degli habitat, introduzione di specie aliene), sono ancora oggi minacce concrete per centinaia di specie viventi. Fino al 14 dicembre.