Incendio a Firenze: fiamme a un compattatore nel centro commerciale San Donato

Firenze, 7 febbraio 2025 – Paura al centro commerciale San Donato a Novoli. C’è stato un incendio che ha interessato un compattatore, una macchina che serve a compattare i rifiuti che quotidianamente vengono prodotti dalle attività.

Il rogo ha provocato molto fumo e questo ha allarmato il popoloso quartiere di Novoli e i diversi passanti in quel momento nei pressi del centro commerciale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati dal personale del centro commerciale stesso.

La scena dell'incendio nel magazzino del centro commerciale San Donato a Novoli

La situazione è poi tornata sotto controllo. Da capire adesso cosa sia accaduto al compattatore, che avrebbe avuto un malfunzionamento che ha quindi provocato il rogo. A intervenire, oltre ai vigili del fuoco di Firenze, anche i vigili urbani.

Erano circa le 19.55 quando è scoppiato il rogo. Il compattatore è quello del punto vendita Mediaworld. Il magazzino si affaccia su via Ragghianti. In una prima stima dei danni, il negozio non ha subito alcun tipo di problema così come la merce, rimasta intatta. Il fumo non ha fortunatamente invaso il centro commerciale ma appunto è rimasto nella zona dei magazzini.