Incendi boschivi, ecco il catasto

Il Comune ha costituito il Catasto incendi boschivi formato dall’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per gli anni dal 2004 al 2022, ovvero degli elenchi dei terreni che si trovano nel territorioe negli anni in questione sono stati interessati da incendi boschivi. I soggetti interessati (ad esempio i proprietari dei terreni) possono prendere visione degli elenchi, pubblicati anche sul sito Internet del Comune di Calenzano e formulare eventuali osservazioni. I contributi potranno essere inviati alla mail catastoincendi entro la scadenza, fissata per domani. Intanto, in tema di incendi e prevenzione incendi ma anche di riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il Pm10, fino al prossimo 31 marzo sarà in vigore il divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale sotto i 200 metri di altitudine.