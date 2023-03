Inaugurata in via Canova la nuova pista ciclabile

Ancora un ampliamento per la rete ciclabile cittadina. Ieri il sindaco Dario Nardella ha inaugurato il nuovo percorso dedicato alle biciclette in via Canova. Presenti anche l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, consiglieri comunali e cittadini. "Si concludono nei tempi previsti i lavori di uno dei tratti più importanti della Bicipolitana di Firenze - ha commentato il sindaco Nardella - . Un milione di euro di investimenti e quasi un chilometro di lunghezza per questa pista ciclabile che qualifica ulteriormente la viabilità del Quartiere 4, contribuisce a ridurre la velocità dei veicoli e a favorire la velocità sostenibile e la riduzione dell’inquinamento. Stiamo mantenendo gli impegni per una Firenze sempre più green e ciclabile. Ringrazio l’assessore Giorgetti, il presidente Dormentoni, gli uffici tecnici, la ditta e i cittadini che hanno avuto pazienza durante i cantieri. Un grazie particolare all’ingegnere Alberto Nistri che ha diretto i lavori fino alla scomparsa".