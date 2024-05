In via Palazzuolo sbarca anche la prostituzione cinese. Chiuso centro massaggi, le due tenutarie in manette

FIRENZE

Fuori centri massaggio. Dentro alcove dove ragazze orientali offrono prestazioni sessuali esplicite.

Blitz della guardia di finanza in due locali dove si sarebbe esercitata la prostituzione. Oltre ai sigilli ai due centri massaggio, le due responsabili del centro sono state poste agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Firenze. Devono rispondere di esercizio di una casa di prostituzione e di sfruttamento e reclutamento ai fini della prostituzione.

La prima attività oggetto delle indagini è quella di via Panciatichi, a Firenze Nova. Più recentemente le due “tenutarie“ avrebbero ampliato il proprio business aprendo un altro centro massaggi in via Palazzuolo; locale sottoposto anch’esso a sequestro.

A dare nell’occhio, in entrambe le location, il particolare via vai di persone, quasi sempre uomini, che entravano nel centro, aperto continuamente dalla mattina fino a tarda sera. I finanzieri si sono dapprima concentrati sull’attività di via Panciatichi.

Sulla base degli elementi di prova raccolti, secondo l’ipotesi d’accusa vagliata dal gip del Tribunale, i finanzieri avrebbero rilevato che nei confronti dei clienti, durante le sedute - pubblicizzate anche su internet - condotte da giovani operatrici, sarebbero state proposte prestazioni particolari in cambio di pagamenti extra. Cifre variabili, a seconda della richiesta del cliente o delle sue possibilità economiche. Nell’ultimo periodo le indagate avevano esteso i loro affari aprendo un ulteriore centro massaggi nella trafficata via Palazzuolo. Qui le fiamme gialle hanno trovato delle vere e proprie camere da letto, con un matrimoniale anziché i ’classici’ lettini da massaggio, e perfino a una vasca idromassaggio per prestazioni particolarmente “romantiche“.

Le fiamme gialle hanno scoperto anche che le due indagate reclutavano personalmente le ragazze - risultate tutte maggiorenni - e che provvedevano al loro alloggio presso un’abitazione diversa dai centri massaggi. Per loro, un compenso che aumentava in base a quanto incassato per una prestazione e al numero di “massaggi“ effettuati.

