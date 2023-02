‘In punta di matita’ L’arte al femminile di Emanuela Degan

Si intitola "In punta di matita" la mostra di Emanuela Degan che sarà inaugurata, oggi alle 12,30, allo "Spazio delle arti La Soffitta" all’interno dell’Unione operaia di Colonnata in piazza Rapisardi 6.a rassegna accoglie opere dell’artista, veneziana di nascita e ritrattista esperta, che sceglie di esprimersi utilizzando graffi, righe, moltitudini di linee che si accavallano fra loro per creare un’immagine, prevalentemente femminile. Molti dei ritratti in mostra sono infatti di donne. La rassegna sarà aperta al pubblico fino al 26 febbraio con orario 16-19 dal martedì al sabato, domenica 10-12 e 16-19 (lunedì chiuso). L’ingresso è libero e gratuito. Nell’ambito della mostra domenica 19 alle 11 sarà presentato il libro di Lorenzo Baggiani "Evolution-La saga del trio".