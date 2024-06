Borse di studio, in partenza dalla Toscana 130 giovani per studiare all'estero

Firenze, 11 giugno 2024 - Nel corso dell'estate dalla Toscana partiranno circa 130 ragazzi per studiare all'estero: sono giovani che hanno appena concluso il percorso di formazione per saper affrontare al meglio le sfide educative e formative in paesi stranieri. Lo rende noto Intercultura, associazione di volontariato che organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale spiegando che c'è se c'è "tanta voglia di internazionalizzazione", c'è anche "la concreta possibilità economica per farlo: a tirare la volata delle partenze con Intercultura sono le oltre 1100 borse di studio a copertura totale o parziale della quota di partecipazione".

In Toscana più del 60% dei vincitori del concorso, si spiega ancora, "potrà trascorrere un periodo scolastico all'estero grazie a un contributo economico (a parziale o totale copertura dell'intera quota di partecipazione) di Intercultura e di aziende, enti e fondazioni, che, tramite l'attività di raccolta fondi di Fondazione Intercultura, sostengono il progetto educativo; tra questi: associazione Prospettiva Casentino, Intesa Sanpaolo, Giunti Psychometrics". Quanto alla destinazione "il 32,5% volerà in Europa, il 29,5% in America latina, il 18,5% in Canada e negli Stati Uniti; l'11,5% in Asia, il 4,5% tra Australia e Nuova Zelanda e il 3,5% in Africa. Canada, Argentina, Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Brasile, Francia, Thailandia, Regno Unito, Uruguay e Sudafrica la top ten dei Paesi che accoglieranno il maggior numero di studenti toscani".

Ancora, "il classico anno scolastico all'estero rimane la durata per eccellenza, scelta da quasi il 42% degli studenti, mentre il 26,5% rimarrà all'estero per un semestre e il 14% per un trimestre. Il rimanente 17,5% starà all'estero quest'estate per un periodo compreso tra le quattro settimane e i due mesi".