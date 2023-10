In memoria di Barbara Capovani. Colloqui psichiatrici gratuiti all’ospedale di Ponte a Niccheri L'Ospedale Santa Maria Annunziata aderisce all'H Open Day Salute Mentale, in ricordo di Barbara Capovani, per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Colloqui psicologici gratuiti previsti il 10 ottobre, prenotazioni all'indirizzo email indicato. Ambulatori di Figline, San Casciano e Rignano aperti dalle 15 alle 19.