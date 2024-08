In due investiti sul monopattino. La Lega: "Siamo vicini alle famiglie. Ora nuovo codice della strada"

"Il grave incidente avvenuto ieri all’incrocio di via Rocca Tedalda e via della Ripa, che ha visto coinvolti un’automobile ed un monopattino elettrico con a bordo due giovani di 16 e 14 anni, ricoverati in codice rosso, porta di nuovo ad invocare a gran voce la necessità di norme che regolino l’utilizzo di questi mezzi". Così, in una nota, il segretario comunale della Lega Firenze Barbara Nannucci, il capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto, e il capogruppo al Quartiere 2 Stefano Nencioni. "Auspichiamo che il disegno di legge del codice della strada 2024 - che ha avuto il via libera del consiglio dei Ministri e dalla Camera e attualmente al vaglio al Senato - venga approvato quanto prima perché viene introdotta la regolamentazione della circolazione dei monopattini".