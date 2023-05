In campo contro le mafie Tre appuntamenti organizzati dalla Spi

Sarà dedicata al tema "Il valore della legalità, l’impegno dello Spi-Cgil in campo contro le mafie" la Festa di LiberEtà promossa da Spi-Cgil Firenze e Leghe Spi di Sesto, Campi e Calenzano. Il programma, illustrato ieri mattina dai presidenti delle Leghe di Calenzano e Sesto Claudio Bicchielli e Simonella Mazzanti e da Chiara Tozzi della segreteria Spi-Cgil Firenze (foto, da destra), prevede due incontri e una visita, il 26 maggio, alla tenuta di Suvignano, in provincia di Siena, bene confiscato alla mafia. Il primo dei due incontri sarà domani alle 9,30 nella sede Auser di via Pasolini a Sesto: tra gli interventi previsti quello del referente regionale di Libera Andrea Bigalli e di Franco Capaccioli, responsabile Dipartimento legalità Spi Cgil Toscana. Alle 14, dopo un buffet, sarà proiettato il film "Lea" di Marco Tullio Giordana. Il secondo appuntamento è invece fissato per il prossimo lunedì, sempre dalle 9,30, al circolo Arci La Vedetta di Settimello a Calenzano: interverranno tra altri il docente universitario Alberto Vannucci e Pietro Cardelli responsabile Legalità Arci Firenze e porterà i saluti il sindaco Riccardo Prestini. Alle 14 proiezione del film "La nostra terra" di Giulio Manfredonia.

S.N.