In aiuto della generazione ansia. Focus adolescenza in Val di Pesa

Ansia sociale, difficoltà a sostenere le performance scolastiche, ansia da prestazione, legate al corpo, al rispetto delle regole. E l’età varia dai 9 ai 14 anni. Sono le principali problematiche degli adolescenti di Barberino Tavarnelle riscontrate da Elisa Brigiolini, la psicologa del nuovo servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto alle famiglie degli studenti dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani.

Dottoressa, cosa emerge nel territorio?

"Le tematiche sono legate alla fascia evolutiva, alla difficoltà di socializzazione sia sul territorio, difficoltà tra i giovani nel reperire alcuni ragazzi e ragazze con cui uscire, sia a scuola. Lo sportello ha fatto emergere le tematiche, come si diceva, legate all’ansia".

Quanti casi ha seguito lo Sportello?

"Sessanta l’anno, nei tre anni di attività dello sportello, e alcuni di questi sono stati seguiti con continuità, altri con interventi di consulenza più brevi. Le difficoltà sono inerenti all’età della pubertà e dell’adolescenza".

Quali strumenti mette in campo per sostenere le famiglie?

"Abbiamo utilizzato la modalità del colloquio con approccio sistemico relazionale e la possibilità di usare dei libri per continuare il percorso terapeutico e portare i volumi a casa. È la libroterapia, realizzata con il supporto delle bibliotecarie. In poche parole un percorso di approfondimento che piace molto ai genitori, ovvero la ricerca dei libri ad hoc sui temi trattati durante gli incontri in modo che poi a casa possano prendere lo spunto per condividere gli argomenti analizzati e parlarne con i figli. Ho chiesto il supporto alla bibliotecaria per individuare i titoli specifici in base agli aspetti indicati e, al termine della seduta, ho consegnato il libro in prestito, è importante che i genitori vadano via con qualcosa, un oggetto, in questo caso, un libro, che faciliterà il dialogo con i loro figli".

Lo sportello psicologico è un’opportunità gratuita che l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle ha messo a disposizione anche per quest’anno per chiunque abbia bisogno. L’idea nasce da un progetto di Coop21 ed è stato oggetto di un approfondimento “Crescere nella generazione ansiosa“ nei giorni scorsi alla biblioteca comunale Ernesto Balducci, dove oltre dottoressa Brigiolini, erano presenti l’assessora Elena Borri e l’esperta di benessere Pamela Santucci.

Andrea Settefonti