Impruneta, scontro frontale tra due auto: tre feriti

Firenze, 5 ottobre 2024 – Grave incidente stradale a Impruneta. Nella mattinata di oggi, 5 ottobre, si sono scontrate due auto. Tre il bilancio dei feriti, due uomini e una donna.

L’impatto tra i veicoli è avvenuto lungo via Cassia, all'altezza del cimitero degli Americani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa che hanno dato assistenza al personale sanitario per soccorrere alla persona che era rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Presenti anche le forze dell’ordine giunte che si sono occupate dei rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.