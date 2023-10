’Impruneta Futura’, Sabrina Merenda è la nuova capogruppo

Impruneta Futura ha un nuovo capogruppo: è Sabrina Merenda, già assessore nella passata consiliatura alla cultura, alla scuola e alla biblioteca e oggi membro del maggiore gruppo di opposizione in consiglio comunale. Prende il posto di Matteo Aramini, che resta consigliere e vicecapogruppo. La decisione della lista civica arriva dopo a pochi giorni dalla notizia dell’iscrizione al partito di Azione di colui che fu vicesindaco nella giunta dell’ex primo cittadino Calamandrei. Il coordinamento della lista civica ha anche creato un organo direttivo vero e proprio formato da Stefano Gallastroni, Lucilla Lepri, Stefano Chilleri, Stefania Giusepponi e Maurizio Franchi. Si occuperà di organizzare le future attività politiche, di incontro e di comunicazione. Portavoce è Gallastroni che annuncia: "Come coordinamento, in sinergia col gruppo consiliare, metteremo in campo iniziative di studio e approfondimento di temi a noi del nostro programma". Il cambio di capogruppo sarà ratificato nella seduta del consiglio comunale del 31 ottobre. "Abbiamo ritenuto opportuno lasciare spazio come capogruppo a qualcuno che non avesse riconoscibilità partitica – sottolinea lo stesso Aramini -. Resto a far parte del gruppo consiliare come vice in maniera convinta ed attiva. Visto il bene che voglio a questa lista avendola fondata. . Sabrina Merenda saprà sicuramente rappresentarci nel migliore dei modi".

Manuela Plastina