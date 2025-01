Impresa Savino Del Bene. Emozioni e colpi di scena

VOLLEY BERGAMO 19911SAVINO DEL BENE3

BERGAMO: Piani 16, Adriano, Carraro, Bolzonetti ne, Strubbe 7, Mistretta, Armini (L1), Farina ne, Evans 1, Manfredini 13, Mlejnkova 12, Spampati (L2) ne, Cese Montalvo 27. All.: Parisi.

SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins 7, Kotikova ne, Mancini, Ognjenovic 2, Bajema 7, Graziani 6, Nwakalor 6, Carol 6, Antropova 25, Mingardi 6, Ung Enriquez ne, All.: Gaspari.

Arbitri: Boris - Zanussi

Parziali: 25-20, 19-25, 35-37, 23-25

BERGAMO – Emozioni, spettacolo e colpi di scena. La Savino Del Bene, perso il primo set, pareggia e nel terzo va di nuovo sotto fino a -7 (15-8), ma con una rimonta irresistibile sorpassa e fugge. Sul 23-24 Bergamo annulla il set point e ne conquista uno a sua volta. Da quel momento è un alternarsi ai vantaggi fino al 35-36 quando la palla fuori di Strubbe regala alle biancoblù l’1-2. Pure il quarto set resta in bilico fino al 23 pari, poi il punto di Nwakalor e l’errore di Montalvo pongono fine alla sfida durata ben 2 ore e 20 di gioco. In avvio Gaspari lascia in panca Antropova e Carol per Mingardi e Graziani; Bergamo parte in quarta, con Montalvo e Mlejnkova che imperversano; sul -8 (19-11) entra Carol per Nwakalor e sul 21-15 Ribechi per Castillo. Ma il distacco è ormai incolmabile: 1-0. Mingardi lascia il posto ad Antropova e Scandicci aumenta la forza d’urto rinforzando anche il muro: 1-1.

Bergamo accusa il colpo ma si riorganizza e riprende fiato con una buona difesa e con l’attacco che, oltre a Montalvo fa leva anche su Piani. Gaspari intanto fa un’altra rotazione: dentro Ruddins per Bajema e la mossa si rivela vincente perché l’americana si rivela subito decisiva. Del testa-testa nei set point si è detto: emozionante e bellissimo.

Sull’1-2 per Scandicci le padrone di casa perdono il ritmo, hanno un colpo d’ala nel finale ma cedono.

Mvp Herbots con 15 punti, 1 ace e 2 muri; in doppia cifra anche Antropova (25, 3 ace); top scorer del match Montalvo (27), seguita da Piani, Manfredini e Mlejnkova. Muri 18-3 per Scandicci, ace 7-6 per Bergamo.

Franco Morabito