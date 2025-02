Impresa Montespertoli. Lotti avvicina la salvezza

Pontebuggianese

0

Montespertoli

1

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Prati, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani, Martinelli, Provinzano, Granucci, Asara, Fantini. A disp.: Calu, Aiazzi, Sanzone, Ferrari, Bellandi, Sali, Gargani. All.: Vettori.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (72’ Liberati), Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini (60’ Corsi), Lotti (75’ Vangi), Maltomini, Biliotti (72’ Cremonini). A disp.: Romano, Calonaci, Veraldi, Gasparri, Marchi. All.: Sarti.

Arbitro: Scalisi di Carrara

Rete: 47’ Lotti

PONTE BUGGIANESE – Vittoria che vale doppio per il Montespertoli, capace di espugnare il campo di una diretta concorrente per la salvezza. Su un terreno ai limiti della praticabilità per la copiosa pioggia del weekend, la prima frazione non ha riservato particolari emozioni. In avvio di ripresa, invece, ecco il gol che decide la contesa con il preciso diagonale del giovane Lotti che non lascia scampo a Rizzato. Per l’attaccante classe 2004 valdelsano si tratta del settimo centro stagionale. I padroni di casa non ci stanno e si riversano in avanti, ma le pessime condizioni del campo e soprattutto un Biotti sempre attento, ottimi alcuni interventi del giovane portiere di mister Sarti, hanno reso vani i tentavi di pareggiare della formazione di Vettori. Con questi tre punti i gialloverdi si portano a più 8 sulla zona retrocessione, ma salgono anche a sole due lunghezze di distanza da quella play-off.

Si.Ci.