Vince la bioinformatica a Impresa campus Unifi

Firenze, 5 marzo 2025 - Letture di dati biologici targettizzate sulle esigenze di enti di ricerca e aziende, tecnologie innovative da impiegare nella lotta contro Alzheimer e contro i tumori sono le idee premiate nella 18/a edizione di Impresa campus Unifi, il percorso di formazione per la cultura d'impresa giovanile realizzato dall'Ateneo fiorentino.

Otto team composti da giovani dell'Ateneo si sono sfidati presentando i loro progetti di impresa, nati all'interno del percorso formativo promosso Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell'incubatore universitario, e una giuria tecnica ha premiato le tre migliori idee. Sul gradino più alto del podio è salito il team di Cofee, progetto di startup che intende offrire servizi avanzati di analisi bioinformatica su Big data - da campioni umani, vegetali e batterici - per operatori dei settori biomedico, agritech e tecnologico, in modo da raggiungere soluzioni personalizzate: dalle terapie specifiche per i pazienti all'individuazione dei terreni migliori per la produttività di particolari coltivazioni.

Al secondo posto Nsight Dynamics, progetto che mira a sviluppare e commercializzare strumenti diagnostici non invasivi, accessibili e portatili per la rilevazione precoce di biomarcatori associati a malattie neurodegenerative, in particolare l'Alzheimer. La chirurgia oncologia è l'ambito di applicazione dell'idea proposta dal team FluoSurgery, classificatasi terza: l'obiettivo è sviluppare molecole fluorescenti da applicare negli interventi di precisione in casi di cancro gastrico, capaci di distinguere linfonodi sani da quelli colpiti da metastasi. La diciottesima edizione di Impresa campus - progetto realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l'innovazione e che si avvale del sostegno di Fondazione Cr Firenze e del supporto di Manageritalia Toscana - ha raccolto 32 candidature, con un totale di 65 partecipanti.