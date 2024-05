Impallomeni, Catani e Dominici. Ecco le liste di supporto ai candidati

Vaglia

Sono 36 gli aspiranti Consiglieri Comunali a Vaglia, divisi nelle tre liste che sostengono i candidati Riccardo Impallomeni, vicesindaco e assessore all’Ambiente uscente che si presenta con la civica "Vaglia Bene Comune", poi Silvia Catani per Pd e Alleanza Verdi Sinistra, e infine Claudia Dominici per il centrodestra.

RICCARDO IMPALLOMENI

Impallomeni, che in questi anni ha fatto del recupero della ex cava di Paterno la sua bandiera, rappresenta la continuità con l’artuale amministrazione, e infatti il lista con lui si trova anche, come candidato al Consiglio Comunale, il sindaco uscente Leonardo Borchi, che però ha annunciato di voler rimanere in Consiglio giusto il tempo per agevolare il passaggio di consegne. Tra i nomi in lista sono Alessandro Ranfagni, 58 anni, di Bivigliano, odontotecnico, Alessio Rossi, 48 anni, avvocato civilista, di Paterno, Poi Fabio Melli, 54 anni, molto conosciuto in paese e titolare dell’officina meccanica di Vaglia, Fabrizia Cioffi, 67 anni, neurochirurgo in pensione che abita a Poggio Conca, Federico Ruggeri, 35 anne dipendente della Misericordia di Bivigliano, Giuseppe Casamassima, pensionato 78enne molto attivo nel volontariato, Matilde Claudi, studentessa di 22 anni di Bivigliano e Maria Serena Vernesi, 53 anni, operatrice turistica, anche lei di Bivigliano.

SILVIA CATANI

La principale sfidante di Impallomeni è Silvia Catani, funzionario regionale, attiva nella difesa dei diritti delle donne, sostenuta da Pd e Alleanza Verdi Sinistra. Con lei in lista tre consiglieri uscenti: Sara Aldobrandi di Pratolino, l’astrofisico Giovanni Cresci, di Poggio Conca, e Serena Franceschini, 52 anni, ingegnere di Bivigliano. In lista per Silvia Catani anche Giordano Nencetti, cittadino di Montorsoli molto conosciuto per le sue plurime attività di volontariato. Poi Cristian Quarta, 49 anni di Vaglia, sindacalista e lavoratore nel settore della ristorazione. La lista deriva dal gruppo di lavoro "Vaglia 24" e, spiegano dal Pd: "Sono 6 uomini e 6 donne con provenienze diverse e competenze complementari, con in comune entusiasmo, esperienza e voglia di mettersi al servizio di tutti i cittadini per accompagnare il Comune di Vaglia in un nuovo percorso di crescita e di valorizzazione".

CLAUDIA DOMINICI

Infine il gruppo "Centrodestra per Vaglia", che candida Claudia Dominici, bancaria attiva in parrocchia, per il Consiglio Comunale presenta tra i tanti l’ingegnere e imprenditore Stefano Agresti, che abita a Firenze ma che vive a Montosoli alcuni mesi l’anno, Vito Lattanzi, consulente per Pmi e sart-up di 61 anni che vive a Bivigliano, Leonardo Resia, che vive a Paterno e Stefania Fanfani, imprenditrice orafa che vive a Pratolino. Poi tre persone che vivono a Caldine: Marco Allegrozzi, Renato Rombi e Daniela Bellei. Una che vive a Vicchio, Roberto Inocenti, una che vive a Scarperia e San Piero, Patrizia Braschi, tecnica-amministrativa presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Per tutti i nominativi presenti nelle liste scansionare il qr code presente in pagina