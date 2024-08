Immortale Festival di Sanremo. Omaggio al Giardino delle Rose

Oggi pomeriggio alle 18.30 al Giardino delle Rose, spettacolo di teatro canzone dedicato a “Sanremo. Una grande storia italiana. Tra musiche e parole“, con Gabriele Zanini voce e Francesco Galizia al piano.

Nel 1951 prendeva il via la più importante manifestazione canora italiana, il Festival di Sanremo, vinta dalla giovanissima Nilla Pizzi. Sanremo vanta 73 edizioni, oltre 1300 interpreti, più di 1500 canzoni cantate. Sanremo diventa punto di riferimento per la canzone italiana nel mondo. Ma il Festival accompagna anche i momenti più significativi della storia italiana. Gli anni ’60 con i ritmi americani, le contestazioni e i primi sconvolgimenti politici, il boom economico e le recessioni. Sanremo è una storia italiana, e il progetto vuole rendere omaggio a oltre 70 anni di canzoni impresse nella mente e nei cuori. Spettacolo per cantare,riflettere, sorridere.