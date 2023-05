Firenze, nuova illuminazione tra via Mugello, via Casentino e viale Guidoni

Firenze, 15 maggio 2023 - È stato completato l’impianto che ha potenziato l’illuminazione nell’area triangolare tra via Mugello, via Casentino e viale Guidoni, fino ad oggi mancante. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e della presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city, decentramento, rapporti con i quartieri, città metropolitana Alessandra Innocenti.

L’area comprende sia gli svincoli veicolari che consentono l’ingresso e l’uscita della viabilità locale da viale Guidoni, sia due aree pedonali pavimentate corredate da panchine e alberature di prima grandezza.

L’intervento, a cura di Firenze Smart, ha previsto la realizzazione di tre nuovi lampioni selezionati tipologicamente come quelli delle aree verdi, quindi con altezza limitata a 4 metri e mezzo ma, tecnologicamente avanzati, con luce a led adatta anche all’illuminazione delle carreggiate. Questa scelta è stata determinata dalla necessità che la luce non interferisca con le alberature a chioma bassa e si distribuisca al meglio nelle aree stradali e pedonali.

Niccolò Gramigni