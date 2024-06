Il Volo riceve il Pegaso. Oggi la consegna a Villa Demidoff

Il riconoscimento della Regione Toscana a uno dei gruppi più amati della scena musicale italiana: Il Volo.

Il presidente della regione, Eugenio Giani, consegna oggi al trio il Pegaso d’Oro nella Sala Rossa di Villa Demidoff, che si trova all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, dove il 22 luglio saliranno sul palco con un concerto unico, per il loro tour “Tutti Per Uno-Capolavoro“. La data si inserisce all’interno del cartellone di eventi del Musart Festival 2024, tra i grandi artisti presenti anche i Pooh, Roberto Vecchioni e i CCCP. Il Volo porta così in giro per l’Italia il singolo “Capolavoro“ e tutto il nuovo album di inediti “Ad astra“. I tre cantanti, il baritono Gianluca Ginoble e i due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto, hanno iniziato la loro carriera da bambini, come concorrenti del programma “Ti lascio una canzone“ condotto da Antonella Clerici.