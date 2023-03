Il treno Orient Express in versione campigiana

di Barbara Berti

Nello stabilimento campigiano della multinazionale Knorr-Bremse, leader nel mercato globale dei sistemi frenanti e fornitore di riferimento di sistemi per la sicurezza di veicoli commerciali e su rotaia, è arrivato un altro contratto ‘pesante’.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato un accordo da 15 milioni di euro tra Knorr-Bremse Rail Systems Italia ed Arsenale Express spa di Roma per la fornitura di sistema di frenata anti-pattinante, sistema sanitario chiuso, soluzioni comfort per i passeggeri su due treni Orient Express "La Dolce Vita" che a partire dal secondo semestre 2024 offriranno esperienze di viaggio luxury a cinque stelle in Italia all’insegna di soluzioni green ed altamente tecnologiche. In particolare, Knorr-Bremse Rail Systems Italia fornirà impianti tecnologici, tra i quali wi-fi, Passenger Information System (PIS) e aria condizionata con un sistema che utilizza l’anidride carbonica come gas refrigerante e ciò permette di ottenere un minor impatto sul riscaldamento globale e garantisce un risparmio energetico. A Campi sarà realizzata la porta di accesso passeggeri alla carrozza Lounge, progettata per garantire il massimo spazio per il flusso dei passegger. Lo stabilimento di Capalle, poi, fornirà un sistema sanitario a circuito chiuso dotato di bioreattore che permette di gestire l’acqua di scarico in forma batteriologicamente pura minimizzando l’impatto ambientale. Infine, made in Campi anche la tecnologia frenante altamente efficiente, ovvero il sistema antipattinante - Wheel Slide Protection (Wsp), in grado di supportare una frenata sicura e precisa anche in condizioni climatiche difficili, sfruttando in modo ottimale l’aderenza nel contatto ruota-rotaia.

"Questa partnership con Arsenale Express spa coniuga innovazione, tecnologia avanzata e sostenibilità con l’eccellenza del made in Italy", dichiara Simone Mantero, amministratore delegato di Knorr-Bremse Rail Systems Italia. "La sostenibilità è al centro dell’intero progetto che stiamo costruendo e origine della sua stessa evoluzione nell’esaltazione di un turismo lento e più autentico - dichiara Jean Marie Moreau, ad di Arsenale Express -. L’accordo con Knorr-Bremse ne è la testimonianza. Il connubio tra tradizione e avanguardia porta sui binari del lusso l’eccellenza in ogni dettaglio, a partire dalla sicurezza e comfort offerto nell’esperienza di viaggio".