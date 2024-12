Il tour dei presepi ancora possibile. Le tappe sul territorio

La giornata del Natale è già passata ma la ‘magia’ dei presepi (foto d’archivio) è sempre valida e, in questo periodo di feste, è possibile effettuare un vero e proprio ‘tour’ tra le scene della Natività presenti, da tradizione, nelle chiese del territorio ma non solo.

Un percorso proposto, all’interno delle iniziative natalizie, dalla Pro Loco di Sesto e dal Comune. Di grande suggestione, ad esempio, il presepe tradizionale, con statuine di grandi dimensioni, allestito nella Cappella di San Giovanni Battista della Pieve di San Martino in piazza della Chiesa.

La parrocchia organizza anche, come di tradizione da molti anni, un concorso legato ai presepi da realizzare nelle abitazioni con immagini da caricare online direttamente sulla piattaforma Padlet: la premiazione è fissata per il prossimo 6 gennaio. Ben tre diverse le scene della Natività presenti, fino al 12 gennaio, alla Parrocchia dell’Immacolata di piazza San Francesco così come alla Chiesa di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule e sicuramente da ammirare anche i presepi tradizionali realizzati alla Chiesa di Santa Croce a Quinto, di Santa Maria a Quinto e di San Giuseppe artigiano.

A San Romolo a Colonnata il presepe è allestito nella Compagnia di San Giovanni Decollato mentre molto apprezzata da anni è la scena della Natività allestita nella Parrocchia di san Jacopo a Querceto cui lavorano molti volontari. Alla pieve di Sant’Andrea a Cercina il presepe è invece opera dei bambini. Fra i luoghi diversi dalle chiese che hanno comunque realizzato il presepe anche il circolo Mcl di via di Castello.