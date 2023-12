Il tocco della dea bendata. Vinti cinquantamila euro al gioco del ’10 e lotto’

In Valdisieve sotto l’albero c’è chi troverà un bel pacco e ad aprirlo sarà proprio il fortunato o la fortunata che lo scorso venerdì 15 dicembre nel Comune di Rufina ha messo a segno una importante vincita. 50 mila euro, questa la cifra del montepremi portato a casa con il gioco del "10ELotto" con un 9 Oro in una tabaccheria di zona e che permetterà al misterioso vincitore di chiudere l’anno 2023 nel migliore dei modi. A Rufina la notizia è iniziata a circolare velocemente e adesso si indaga su quale possa essere l’identità del baciato dalla fortuna. La dea bendata ha colpito ancora e sembra sorridere sempre più alla provicia di Firenze: si tratta, infatti, della terza volta dall’inizio dell’anno e due delle quali proprio in Valdisieve. Da ricordare, infatti, ad inizio 2023 il fortunato 6 nel Superenalotto da 4 milioni di euro a Sieci, nel Comune di Pontassieve. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi di euro in questo 2023.

Martina Stratini