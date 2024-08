Il tesoretto da un milione. Strade, sport e nuove luci

Il consiglio comunale di Scarperia e San Piero ha deciso come spendere il tesoretto del proprio bilancio, ovvero l’avanzo d’amministrazione dello scorso anno. Una cifra di oltre un milione e 200mila euro. Tecnicamente, il Consiglio ha approvato una serie di proposte di variazione al bilancio di previsione 2024/26 a sostegno di investimenti significativi in diversi settori, dalla cultura all’efficientamento energetico, dalla sicurezza stradale al verde pubblico, poi manutenzioni, interventi su impianti sportivi e valorizzazione del territorio.

Il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti lo sottolinea: "La nostra solida gestione economica consente di mettere in campo, con soddisfazione, risorse per la cittadinanza, le associazioni e le imprese. Questo ci permette di riattivare una spinta propulsiva che il nostro comune, sin dalla fusione, riesce a dare in ogni occasione".

"Gli interventi – spiega – su cui abbiamo investito guardano soprattutto al futuro, non solo in ambito sociale e culturale, ma anche economico e ambientale, stanziando cifre importanti per l’efficientamento energetico e la sicurezza delle nuove generazioni. La realizzazione del primo intervento per la nuova biblioteca, gli interventi sulle scuole e il miglioramento delle infrastrutture stradali e la cura del verde urbano sono azioni che non solo migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini, ma rafforzano anche la nostra comunità".

Quasi metà dell’avanzo d’amministrazione va per la realizzazione del primo lotto della nuova biblioteca pubblica in piazza della Torricella, per 520mila euro, mentre 165mila euro sono destinati ad alcuni interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Con 66mila euro si miglioreranno illuminazione e fondo stradale a Bagnatoio e Marcoiano, e 55mila euro serviranno per manutenzione straordinaria delle strade comunali e del verde pubblico. Tra gli altri interventi di rilievo, 40mila euro sono per l’ampliamento del campo da tennis del Centro Polivalente a Sant’Agata, 10mila euro andranno a sostenere le attività del Museo Gotica Toscana di Ponzalla, del Cinema Garibaldi e per i concerti del Festival MusArt.

Paolo Guidotti