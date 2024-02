Il tango della vita di Emma Dante. Se i ricordi vincono sulla solitudine

Una danza della vita di due innamorati: un mosaico dei ricordi che si compone e rende più sopportabile la solitudine di una donna giunta nell’ultima fase della vita.

Emma Dante ritorna alla fortunata “Trilogia degli occhiali“ portando in scena con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco (premio Ubu 2021 per la sua interpretazione in "Misericordia") l’approfondimento dello studio Ballarini e facendone uno spettacolo a sé stante: "Il tango delle capinere".

Lo spettacolo va in scena al Teatro di Rifredi da giovedì a sabato e poi al Teatro Era di Pontedera il 10 e 11 marzo.

In scena una vecchina fruga dentro un baule. Estrae un flacone di pillole, un velo da sposa, un telecomando, tanti palloncini colorati. Da un altro baule arriva la musica di un carillon. Compare un uomo anziano. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. L’uomo guarda la donna e sorride. Subito la raggiunge. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla spalla di lui. Lui le fa una carezza. Lei lo tiene stretto per non perdere l’equilibrio. Lui la sostiene. Ballano. Lui estrae dalla tasca un orologio da taschino: al rintocco della mezzanotte lui fa scoppiare un petardo. Si baciano e lui lancia in aria una manciata di coriandoli. La festa ha inizio. "Buon anno, amore mio!" Lui e lei adesso hanno sedici anni. In costume da bagno si promettono amore eterno. Sulle note di vecchie canzoni festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo ballando a ritroso la loro storia d’amore.

"Il tango delle capinere" è l’approfondimento di uno studio, Ballarini, che apparteneva alla trilogia degli occhiali. È il componimento di un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro".

Lo spettacolo è una produzione Atto Unico, in coproduzione con Teatro Biondo Palermo / Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro di Roma / Carnezzeria / Théâtre des 13 vents, Centre dramatique national Montpellier / MA scène nationale - Pays de Montbéliard in collaborazione con Sud Costa Occidentale

coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma.

Info e biglietti (intero € 17; ridotto Over 65, convenzioni, under 30 € 15): [email protected].; teatrodellatoscana.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket.

Olga Mugnaini