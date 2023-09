Il Sole 24 Ore mette Firenze al quarto posto per indice di sportività

Firenze, 11 settembre 2023 – Quarta per indice di sportività. Se non è podio, poco ci manca. Firenze raggiunge un buon piazzamento nell’indagine de Il Sole 24 Ore. E il sindaco Nardella gioisce: “Firenze è quarta tra 107 città e prima come città metropolitana per indice di sportività, una misura della qualità e della diffusione dello sport a livello provinciale. Una salto significativo rispetto al 2022 frutto di investimenti pubblici crescenti. Sport è salute, ambiente e socialità e Firenze ci crede fortemente!”.

Firenze arriva quarta con un forte recupero, visto che era dodicesima.

Anche quest’anno l’indice generale della classifica è l’esito di 32 indicatori. I dati sui risultati alle Olimpiadi invernali (che quest’anno non si sono tenute) e il rugby (confluito negli altri sport di squadra) hanno lasciato il posto allo sport amatoriale, che torna nel paniere di indicatori dopo avere superato il ridimensionamento delle attività a seguito della pandemia, e agli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il Pnrr.

«Un nuovo e fondamentale indicatore - sottolinea Alberto Miglietta, executive vice president di Pts - che sarà sviluppato con particolare attenzione alla sostenibilità, all’inclusione sociale oltre che alle tendenze dei giovani e alla valorizzazione urbana quale luogo di pratica sportiva».